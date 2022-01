Mikkel Boedker non segna da sedici partite. Eppure, forse per la prima volta dal suo approdo a Lugano, il suo rendimento risulta finalmente convincente. Un paradosso innescato dall’intuizione di Chris McSorley, che per il 32.enne danese ha disegnato un ruolo ad hoc all’interno del lineup. Incarichi e responsabilità su misura per i suoi attuali atout. E così, nelle ultime uscite, le critiche rivolte all’ala di Brøndby si sono affievolite. Come, va detto, anche le aspettative nei suoi confronti.

Un papà sulla nuvolettaDiscorsi che, invero, sembrano scivolare addosso al diretto interessato. Brusio di sottofondo. Specialmente in questi giorni, i primi da papà per lui dopo la nascita della primogenita Emily Arizona. La piccola porta il nome dello Stato in cui il padre ha vissuto gli anni più belli...