Uno dopo l’altro, tutti i compagni lasciano il ghiaccio al termine dell’allenamento. Alla fine, quasi con riluttanza, anche Mirco Müller decide che può bastare così. Le 188 partite accumulate in NHL, comunque, non gli impediscono di essere l’ultimo a rientrare negli spogliatoi. Questione di attitudine, di mentalità. Ma anche di puro piacere: «Siamo stati fermi per diversi giorni - afferma il 26.enne zurighese -. Personalmente ho pure dovuto fare i conti con la COVID-19. Il semplice fatto di essere di nuovo sul ghiaccio mi rende felice».

Nostalgia e felicitàÈ sereno, l’ex difensore di San Jose e New Jersey. A suo agio. Come se a Lugano avesse finalmente trovato ciò che andava cercando: «E in effetti è proprio così - ci confida -. Ormai sono passati alcuni mesi dal mio ritorno in Svizzera, e ogni...