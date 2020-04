Tanti auguri, Alfio Molina. Il leggendario portiere dell’HC Lugano e della nazionale svizzera compie proprio oggi 72 anni. Lo sport è fermo e in periodo di pandemia vive di ricordi, di aneddoti. E tra uno sguardo al passato e uno al presente Molina festeggia un compleanno sicuramente diverso. Il coronavirus, Molina, lo para da casa.

Come festeggerà il suo 72. compleanno, Alfio Molina?

«A casa, seguendo le regole, concedendomi un paio di passeggiate in piena sicurezza. Di solito esco una volta in mattinata e un’altra nel pomeriggio. In tutto un paio di orette per rimanere in movimento, respirare un po’ di aria buona e cambiarmi le idee. Stavo proprio pensando alla stranezza dei numeri: oggi festeggio i 72 anni in un mondo in piena crisi; nel 1972 invece vivevo i miei giorni di massima gloria...