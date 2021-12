Non finisce più di stupire, il Rapperswil. I sangallesi – dall’alto del loro attuale secondo posto in classifica – sono ormai una bella e consolidata realtà del campionato. Anche nell’ultimo weekend – nonostante le numerose assenze – il Rappi è stato capace di mettere sotto lo Zugo e di andare a conquistare un punto a Davos. Due partite che hanno visto tra i protagonisti anche Misha Moor, il 24.enne difensore ex Ambrì Piotta, oggi in forza al Turgovia. «Mi stavo recando ai mercatini natalizi di Zurigo – spiega il terzino ticinese con un sorriso – quando ho ricevuto la telefonata del nostro direttore sportivo Urban Leimbacher. Mi ha detto che il Rapperswil aveva bisogno di difensori per il fine settimana e mi ha chiesto se ero disposto a dare una mano. Ovviamente ho subito risposto di sì. Giovedì...