Giocando così, come contro il Bienne, il Lugano uscirà spesso dal ghiaccio sotto gli applausi dei propri tifosi, ma senza punti. Nulla da dire sull’impegno portato in pista dagli uomini di Chris McSorley, capaci anche a folate di divertire il pubblico con azioni offensivamente pregevoli. Ma in fase offensiva i bianconeri hanno commesso davvero troppi errori - sia individuali sia di piazzamento collettivo - per sperare di farla franca. E davanti, quando c’era l’occasione di mettere la freccia e di effettuare un sorpasso che avrebbe probabilmente regalato un altro volto alla sfida, il Lugano ha sbagliato l’inverosimile. Soprattutto nel periodo centrale, quando anche gli arbitri ci hanno messo del loro annullando una rete al solito Fazzini per un’ostruzione di Stoffel su Elien Paupe. Un gol non...