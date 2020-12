Il Lugano riparte. Non si sa bene come e in quali condizioni, ma riparte. Finalmente. La lunga quarantena è terminata e la squadra bianconera cerca di mettersi il coronavirus alle spalle. Non è così facile. Le condizioni di salute di Romain Loeffel, Eliot Antonietti e Reto Suri – sul ghiaccio per l’allenamento ma non ancora in grado di sostenere le fatiche di una partita – ricordano ancora a tutti i giorni difficili appena trascorsi. I tre non hanno superato i test polmonari ai quali si sono sottoposti. Il loro rientro è posticipato di qualche giorno. Anche Giovanni Morini è stato contagiato dalla COVID-19: «Quando sei toccato a livello personale da questa malattia – spiega l’attaccante italiano – la percezione del virus ovviamente cambia. Ti rendi davvero conto di quanto sia importante la...