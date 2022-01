La notte porta consiglio e la rabbia di domenica sera ha lasciato il posto all’autocritica. Dopo la sconfitta con il Bienne – la terza consecutiva di questo nuovo anno – Giovanni «Gigio» Morini e il Lugano hanno tanta voglia di riscatto. La frustrante battuta d’arresto con i seeländer ha lasciato parecchio amaro in bocca: «Frustrante – afferma l’attaccante bianconero – è l’aggettivo corretto per descrivere i nostri sentimenti. Avremmo potuto e dovuto vincere la sfida con il Bienne. Tutti hanno visto che ci sono state decisioni arbitrali molto discutibili, ma questa non deve diventare una scusa o un alibi per giustificare la sconfitta La verità è che non siamo stati abbastanza concentrati in alcuni aspetti del nostro gioco e siamo stati puniti».

