Steve, domani sarà il tuo ultimo giorno ad Ambrì, poi tornerai a Rapperswil per la fase calda della stagione. Come vivi questa dinamica inusuale?«È decisamente strano, così come del resto lo sono stati gli ultimi giorni qui in Leventina. Gli accordi presi sono sempre stati chiari a tutte le parti in causa, ma fa comunque un certo effetto dover lasciare il club biancoblù in questi termini. Anche perché è la prima volta in carriera che vivo una situazione simile».

Cosa porterai con te, di questo mese e mezzo trascorso in Ticino?«Può sembrare strano, ma credo proprio che questa esperienza, per quanto breve, occuperà per sempre un posto speciale nel mio cuore. Sono giunto ad Ambrì con tanti dubbi, reduce da un brutto infortunio a cui aveva fatto seguito un’operazione andata così così. C’erano state...