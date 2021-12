Dopo l’esordio vincente contro la Lettonia senza incantare (2-1), la nazionale rossocrociata ha offerto una buona prestazione e uan sconfitto per 3-2 la Slovacchia nella partita decisiva, che ha determinato la squadra vincitrice del «quadrangolare» di Visp poi trasformatosi in un torneo a tre per la rinuncia della Norvegia a causa del «lockdown».