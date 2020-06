Hanno vissuto una primavera impegnativa, i Ticino Rockets. E non solo per tutte le questioni e le incertezze legate alla pandemia di coronavirus. Qualche scossone societario di troppo ha fatto anche temere il peggio, ma il messaggio del club è sempre stato chiaro: «Il progetto continua».

Il presidente Davide Mottis con che spirito ha vissuto una primavera sicuramente non facile a livello societario?

«È vero, ci sono state alcune turbolenze nel cielo dei Ticino Rockets, figlie di situazioni e scelte non sempre condivise da tutte le parti in causa. Mi è spiaciuto che si sia dovuto arrivare a tanto, di solito i panni sporchi andrebbero lavati in casa, ma penso che ora sia davvero arrivato il tempo di guardare avanti. L’HCL Lugano ha deciso di fare un passo indietro, così come l’Associazione Biasca,...