Al sessantesimo il tabellone indica 4-1 per il Visp, esattamente come al termine di gara-1. Le emozioni però, sono diverse. Il secondo k.o. in tre giorni contro i vallesani, vale l’eliminazione dai pre-playoff di Swiss League. La prima in un postseason, nella storia dei Ticino Rockets. La delusione, nei dintorni dello spogliatoio dei «Razzi», è palpabile. Dopo qualche minuto, spunta il capitano Colin Fontana, che si fa portavoce della squadra: «I ragazzi sono ancora dentro. Alcuni si stanno asciugando le lacrime. In questo momento fa male, perché ci abbiamo creduto fino alla fine e abbiamo dato tutto ciò che avevamo. La delusione è cocente, ma fra qualche giorno lascerà spazio all’orgoglio e alla consapevolezza di aver disputato una stagione storica».

La battaglia sul ghiaccio è terminata. Quella per mantenere i Rockets in Swiss League, invece, entrerà presto nel vivo. I dirigenti dei «Razzi», guidati dal presidente Davide Mottis, dovranno convincere gli altri club della lega cadetta a non escludere i Rockets nell’ambito delle riforme attualmente in discussione: «Ora toccherà a noi combattere per il futuro dei nostri ragazzi, come loro hanno fatto in pista in queste due partite - conferma Mottis -. La squadra in questi pre-playoff, ma in generale durante tutta la stagione, ha dimostrato di meritarsi sul campo sia il rispetto di tutti, che il proprio posto in questa lega. Una posizione che sarà imperativo confermare non soltanto sul corto termine per i prossimi mesi, ma anche per gli anni futuri».