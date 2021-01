Ventisette anni compiuti oggi e festeggiati poco: bar chiusi, assembramenti ridotti, una partita alle porte. No, non è tempo di baldorie, ma un successo contro il Losanna, domani alla Valascia, sarebbe un bellissimo regalo per Marco Müller.

Sono già 27. Forse dovremmo smetterla di pensare a Marco Müller come ad un giovane talento. «Sì, sarebbe il caso. Io ho già smesso di sentirmi giovane l’anno scorso», scherza il leventinese. Alla sua quarta stagione con l’Ambrì, «Mullo» è un veterano dello spogliatoio: «Ho raggiunto l’età ideale per giocare a hockey in Svizzera», racconta. «Il corpo è ancora in ottima forma, la mente è sempre fresca e le motivazioni non sono cambiate: voglio vincere ogni competizione, anche in allenamento. Ma ora nel mio bagaglio personale ci sono anche una maggiore maturità...