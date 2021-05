Ieri sera la nazionale rossocrociata è atterrata a Riga, dove oggi e domani (ore 18) affronterà in amichevole la Lettonia. A fare gli onori di casa non ci sarà Elvis Merzlikins. Il portiere dei Columbus Blue Jackets ha infatti rinunciato ai «suoi» Mondiali per stare vicino alla moglie Aleksandra, in attesa del loro primo figlio.

Per la Svizzera saranno le ultime due amichevoli prima del torneo iridato, al via venerdì 21. Inserita nel Gruppo A, la squadra di Fischer debutterà sabato 22 contro la Cechia. Per la nostra selezione, la fase di preparazione non è andata come sperato. A causa del coronavirus, che ha colpito Italia e Francia, gli elvetici hanno disputato solo due partite di preparazione – vinte con la Russia – invece delle cinque previste. La precauzione non è mai troppa: «Evitare ogni...