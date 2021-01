Nazionale sì, nazionale no. Mentre il campionato di hockey prosegue senza soluzione di continuità per cercare di portare a termine le 52 giornate della regular season, la Federazione elvetica punta a mantenere il raduno della Svizzera previsto dall’8 al 14 febbraio – con due amichevoli – in Germania. Può sembrare strano, ma è tutto vero. La Lega, per quei giorni, ha già stilato un calendario ricoo di impegni per le formazioni di NL, ma il direttore delle squadre nazionali Lars Weibel va diritto pr la sua strada: «Ad oggi – ha affernato in’un intervista al portale watson.ch – il raduno è mantenuto. Nei prossimi giorni terremo ovviamente sotto controllo l’evoluzione della situazione epidemiologica».

Come in una bolla

I club, da parte loro sono preoccupati. E – strano ma vero – il calendario non...