Knak. È onomatopeico. Sembra il rumore di qualcosa che si spezza. Che si infrange. E infatti è stato lui, Simon Knak, talento del Davos e della Nazionale U20, a spezzare l’equilibrio. Ad infrangere l’Ambrì Piotta e l’imbattibilità di Damiano Ciaccio dopo 104 minuti e 27 secondi. I 60’ trascorsi contro il Ginevra e i 44’27’’ che sono serviti ai grigionesi per trovare la rete decisiva. Un bel tiro di polso sopra la spalla sinistra del portiere leventinese, autore di una partita brillante. A porta vuota è poi giunto il raddoppio di Herzog. L’attacco biancoblù, invece, è rimasto colpevolmente a secco. Gli ospiti non hanno rubato nulla, sia chiaro. Sono stati più intraprendenti e vivaci. Ma nello spogliatoio di casa ci si può mangiare le mani per tutte quelle superiorità numeriche gettate al vento:...