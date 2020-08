Questa mattina anche il Lugano ha ripreso gli allenamenti sul ghiaccio. Non prima però di aver sottoposto squadra e staff tecnico al test del coronavirus. Una decisione, questa, presa in accordo con il responsabile dello staff medico Dr. Peter Jenoure e con il Team Doctor Dr. Marco Marano. L’esito del tampone è stato negativo per tutti, incluso il presidente Vicky Mantegazza.