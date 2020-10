Michael Ngoy è nato il 10 gennaio del 1982. Stasera a Berna raggiungerà le 985 presenze in National League. Rocco Pezzullo è nato il 24 febbraio del 2001. Stasera a Berna raggiungerà le 10 presenze in National League. I due difensori sono rispettivamente il più anziano e il più giovane dell’Ambrì Piotta. «Ma andiamo molto d’accordo», garantiscono.

Ngoy e Pezzullo sono separati da 19 anni, un mese e 14 giorni. Nelle ultime 9 stagioni non c’era mai stata una differenza così grande tra i due estremi anagrafici dello spogliatoio leventinese. Per trovarne una più marcata – come ci rivela Brenno Canevascini, l’uomo delle statistiche biancoblù – bisogna risalire al campionato 2011-12, quando l’allora 38.enne Trevor Meier giocava alla Valascia con un giovanissimo Daniele Grassi, più piccolo di 19 anni,...