Non ci può sempre essere il Diego Kostner di turno a togliere le castagne dal fuoco. E l’avversario non può sempre essere il Langnau. Contro il Losanna - di nuovo in pista dopo tre settimane di pausa forzata - l’Ambrì Piotta ha subito una punizione che va anche probabilmente al di là dei propri demeriti. Ma è comunque stato nettamente inferiore ai vodesi e - soprattutto - è andato in bianco per la terza volta nelle ultime quattro partite. Davanti non si segna, insomma, ad immagine di un power-play che non riesce più a cavare un ragno dal buco.

Ripartenza pimpante

Fermato ad inizio gennaio dalla variante inglese del coronavirus, il Losanna è sceso sul ghiaccio con una gran voglia di far bene. Di tornare a giocare sul serio, insomma. Altro che stanco e senza energie. Ci ha messo davvero poco, la...