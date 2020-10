Michael Ngoy passa da un’emozione all’altra. Venerdì, nella sua Losanna, ha giocato la millesima partita in NLA, segnando pure un gol. Domani sera alla Valascia, contro lo Zurigo, verrà premiato dalla Lega per questo grande traguardo. Il 38.enne difensore ripercorre alcuni momenti della sua carriera.

Mitch, sei diventato il 14. membro di questo esclusivo Club dei 1000. Gli altri 13 ti hanno aggiunto ad una chat di gruppo?«No, no, non credo che esista qualcosa del genere. Né chat, né cene, né raduni segreti. Però ho ricevuto un messaggio da parte di Seba Reuille, il terzultimo – prima di Ambühl e me – a raggiungere questa cifra. Mi ha fatto molto piacere».

Te la ricordi la prima partita?«Le immagini si sovrappongono un po’, ma ho un aneddoto curioso. All’inizio della stagione 2001-02, dopo la...