Se la sognava diversa, Michael Ngoy, la 1.000 partita in Lega nazionale. Una prestazione bruttina della sua squadra e nessun regalo speciale, se non l’indesiderato pacchetto «sconfitta+playout». Sì, ora è certo: l’Ambrì dovrà battagliare per salvare il posto nel massimo campionato svizzero. «Personalmente – precisa il difensore dei biancoblù – non do particolare importanza a questo...