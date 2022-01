Oggi Nicola è probabilmente il membro della famiglia Mona più sollecitato e richiesto nel mondo dell’hockey. «Ma non ancora il più famoso», scherza il direttore generale leventinese, in carica dal febbraio del 2019. Suo padre è Daniele, storico medico sociale dell’HCAP. Suo fratello minore è Gianluca, ex portiere di Ambrì Piotta, Friburgo, Ginevra e Losanna. Non tutti sanno che anche Nicola, da ragazzo, è stato un giocatore. Un attaccante, per la precisione. «Ma è meglio non spargere la voce», afferma ridendo.

«Sono arrivato fino agli juniores», racconta il 46.enne. «Quando sono andato a studiare al Poli di Zurigo, ho tentato di proseguire la carriera nel Dübendorf, in Prima Lega. Gli impegni scolastici e la mancanza di talento, però, mi hanno fatto desistere. Da allora mi sono accontentato...