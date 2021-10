Niente da fare per l’Ambrì di Luca Cereda alla BCF Arena: il Gottéron si impone 3-1 al termine di una partita bruttina e giocata a ritmi relativamente bassi. Decide la doppietta di Mottet.

Sul ghiaccio di Friburgo i biancoblu sono scesi in pista senza D’Agostini – lasciato a riposo – e con Conz fra i pali, mentre a difesa della gabbia dei padroni di casa è tornato Berra. Nei primi minuti del confronto è il Gottéron a rendersi più pericolosi, mentre le prime occasioni per i leventinesi arrivano sui bastoni di Kozun al 3’ e di Zwerger al 6’. Il vantaggio lo trovano i padroni di casa grazie a una bella combinazione in powerplay rifinita da Rossi all’8’01’’. Sempre con l’uomo in più (espulso Fora), i dragoni raddoppiano all’11’28’’ con un gran tiro di Mottet e poi pensano ad amministrare il risultato.

Nel periodo centrale i biancoblu accorciano le distanze al 27’42’’ con un tiro non irresistibile di Heim che sorprende Berra. Dubé chiama il coach’s challenge per un presunto fuorigioco, ma la rete è regolare e sul seguente powerplay ospite i leventinesi non riescono a cambiare il “momentum” a loro favore. Al 36’14’’ è ancora Mottet a mettere a segno il terzo gol e a riportare a due lunghezze di vantaggio i suoi.

Negli ultimi 20’ i biancoblu non sono più riusciti a ricucire lo strappo e hanno fatto maledettamente fatica a rendersi davvero pericolosi dalle parti di Berra. Al 49’43’’ Cereda prova a scuotere i suoi giocatori chiamando il timeout, ma il primo vero brivido in fase offensiva lo crea Kneubuehler al 54’. Il forcing finale, con Conz richiamato in panchina dal 58’01’’, non sortisce gli effetti sperati: finisce 3-1.

IL TABELLINO

Friburgo - AmbrÌ Piotta (2-0, 1-1, 0-0)

Reti: 8’01’’ Rossi (Schmid-Gunderson, esp. Z. Dotti) 1-0; 11’28’’ Mottet (Gunderson-Desharnais, esp. Fora) 2-0; 27’42’’ Heim (Pestoni) 2-1; 36’14’’ Mottet (Gunderson) 3-1.

Spettatori: 8.934.

Arbitri: Stricker e Kaukokari (Huguet e Burgy).

Penalità: 3x2' contro Friburgo; 4x2’ c. Ambrì Piotta.

Friburgo: Berra; Gunderson, Jecker; Brodin, Desharnais, Mottet; Diaz, Dufner; Sprunger, Schmid, DiDomenico; Sutter, Furrer; Marchon, Walser, Jörg; Chavaillaz; Rossi, Bougro, Jobin; Herren.

Ambrì Piotta: Conz; I. Dotti; Fora, McMillan, Regin; Kozun; Fischer, Hietanen; Kneubuehler, Heim, Bürgler; Z. Dotti, Burren; Zwerger, Grassi, Pestoni; Pezzullo, Hächler; Bianchi, Dal Pian, Trisconi.

Note: Friburgo senza Kamerzin e Bykov (inf.). Ambrì Piotta s. Kostner, D’Agostini (in sovr.) e Fohrler (malato). Timeout: Ambrì Piotta 49’43’’.

GLI ALTRI RISULTATI

Ajoie – Losanna 2-6. Berna – Davos 3-6. Bienne – Rapperswil 4-2. Ginevra – Langnau 3-2.

LA CLASSIFICA

1. Friburgo Gottéron 18/41. 2. Bienne 17/36. 3. Davos 16/34. 4. Zugo 15/31. 5. ZSC Lions 16/29. 6. Rapperswil Lakers 17/25. 7. Ambrì Piotta 17/24. 8. Lugano 18/23. 9. Losanna 15/20. 10. Langnau Tigers 18/20. 11. Berna 17/17. 12. Ginevra Servette 17/15. 13. Ajoie 15/9.





©CdT.ch - Riproduzione riservata