L’annullamento dell’amichevole con l’Italia ha anticipato di qualche ora i primi tagli di Patrick Fischer in vista dei Mondiali di Riga, in programma dal 21 maggio al 6 giugno. Tra i tre giocatori congedati dal raduno rossocrociato di Cham c’è anche Inti Pestoni, attaccante ticinese del Berna. Non andranno in Lettonia neppure due rappresentanti del Bienne: il portiere Joren van Pottelberghe e il difensore Samuel Kreis. Restano dunque in corsa i quattro portacolori del Lugano (Schlegel, Loeffel, Bertaggia e Fazzini) e Michael Fora dell’Ambrì Piotta.