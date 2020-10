La trasferta di Coppa Svizzera a Romanshorn è già stata archiviata, il Lugano pensa già ad un altro lungo viaggio, quello che lo porterà alla Vaudoise Arena per una sfida con il Losanna ben più difficile. E ben più importante. Tra i bianconeri c’è chi ci penserà magari un po’ più degli altri. Per Matteo Nodari non è facile dimenticare quasi sei stagioni con la maglia della formazione romanda. A Losanna ha messo su famiglia ed è cresciuto come uomo e come giocatore: «Di sicuro – conferma il difensore ticinese – mi farà strano entrare nello spogliatoio degli ospiti. Nel canton Vaud mi sono sempre trovato benissimo, ma contro le mie ex squadre sono sempre riuscito a trovare una motivazione supplementare. Ci tengo a fare bene».

Contando anche quella in Coppa Svizzera, la formazione diretta da Craig...