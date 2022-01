Lo Zugo se l’è proprio legata al dito la sconfitta dello scorso 21 settembre alla Cornèr Arena. Ricordate? Un 3 a 2 all’overtime firmato da Alessio Bertaggia nei primi scampoli di questo campionato. Da quel giorno, quando vedono le maglie bianconere svolazzare davanti ai loro occhi, i Tori si infuriano e incornano senza pietà. La seconda sfida, il 23 ottobre, finì 6-2. La terza, il 2 novembre, 6-1. La quarta, andata in scena stasera alla Bossard Arena, si è invece chiusa sul 5-0. E per come si era messa nel secondo tempo, sarebbe anche potuta finire peggio per la squadra di Chris McSorley.

Il Lugano è rimasto in partita venti minuti, chiudendo il primo tempo in svantaggio di una sola rete e con la sensazione di potersela giocare. Poi, però, è crollato di schianto sotto i colpi di un grande avversario....