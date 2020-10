Da Losanna il Lugano si porta indietro un solo punto ma numerose certezze. Dopo aver riscaldato i motori domenica in Coppa, il lungo viaggio in terra vodese è stato decisamente più complicato per i bianconeri. Dopo aver ingranato la quarta nei minuti iniziali controllando il gioco per quasi tutto il primo tempo, il motore bianconero ha iniziato pian piano a singhiozzare nel corso di un secondo tempo in cui sono stati i padroni di casa ad avere una marcia in più in tutte le zone della pista.

La spinta offensiva di Arcobello e compagni ha progressivamente perso potenza nel periodo centrale e anche negli ultimi 20’ – nonostante un nuovo inizio arrembante nei primi istanti – i bianconeri hanno fatto maledettamente fatica a mettere in difficoltà Stephan e la retroguardia vodese. Ci hanno comunque...