Nelle ultime cinque stagioni lo spogliatoio bianconero ha perso quattro punti di riferimento: Hirschi, Reuille, Vauclair e Sannitz. Luca Fazzini, al suo decimo campionato consecutivo in prima squadra, è diventato il bianconero più longevo. Alle sue spalle troviamo Julian Walker, giunto alla Cornèr Arena nel 2013 dopo l’addio al Ginevra di McSorley. Lo abbiamo incontrato in vista della sfida di stasera a Skelleftea, valida per la terza giornata di Champions League.

Mercoledì il Lugano è partito alla conquista del grande nord. Oggi in Svezia, alle 18.05, i bianconeri cercheranno di bissare il successo di venerdì con lo Skelleftea. Domenica in Finlandia proveranno invece a vendicare il k.o. con il Tappara Tampere. «È una trasferta lunga, ma stimolante», ci dice Julian Walker. «Con le prime sfide...