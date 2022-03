«Non sappiamo più in che lingua dirvelo: no alla guerra!». Ad affermarlo, in un video pubblicato dall’HCL sui suoi canali social, è Giovanni Morini. Un messaggio contro l’invasione russa in Ucraina ripetuto in francese da Romain Loeffel, in danese da Mikkel Boedker, in finlandese da Santeri Alatalo, in dialetto bernese da Julian Walker, in tedesco da Bernd Wolf e in inglese dall’allenatore Chris McSorley.

Stamattina, presentandosi alla stampa dopo il suo primo allenamento, anche Shane Prince si è unito al coro per la pace. Americano dalla testa ai piedi, il 29.enne ha pure la cittadinanza bielorussa, concessagli per ragioni prettamente sportive dopo due anni alla Dinamo Minsk. Lunedì, insieme alla Russia, anche l’alleata Bielorussia è stata sospesa dalle competizioni della IIHF, la federazione...