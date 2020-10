Avanti così, senza pubblico, fino al primo dicembre. Poi si vedrà. L’hockey svizzero ha deciso di non fermarsi. Continuerà a lottare sul ghiaccio, ma soprattutto negli uffici di palazzo federale. Lo hanno stabilito i dodici club di National League, riunitisi mercoledì in teleconferenza, dopo aver preso atto del limite di 50 spettatori imposto dal Consiglio federale. «In questo momento vogliamo e dobbiamo giocare», ci spiega il direttore della Lega, Denis Vaucher. «Lo dobbiamo fare per tutti: i tifosi, gli sponsor, i partner televisivi, i giocatori. È necessario per il bene dell’intero prodotto hockey».

Un mese, poi si vedrà: «Il 2 dicembre ci riuniremo per tirare le somme. Analizzeremo la situazione e prenderemo le nostre decisioni considerando due aspetti: l’evoluzione dell’emergenza sanitaria...