La notte di Halloween, trascorsa insieme per ricompattarsi e provare a guardare al futuro con un pizzico di serenità in più, non è servita. No, a Zugo il Lugano non è risorto. Anzi, ha continuato a vedere le streghe, incappando in una sconfitta che ha assunto i contorni della disfatta. La terza consecutiva. La nona nelle ultime dodici partite. Un 6-1 senza appello, figlio dell’ennesima entrata in materia pessima e poi di un susseguirsi di distrazioni, falli compresi. Non solo. Ora la classifica inizia a prendere una brutta piega, con la zona playout di colpo più vicina rispetto ai primi sei posti.

Ancora senza BoedkerI bianconeri, dicevamo, sono partiti malissimo. Come a Bienne e contro il Ginevra. Due reti in meno di dieci minuti che hanno complicato anzitempo la sfida della Bossard Arena....