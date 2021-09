L’umore di Luca Cereda assomiglia alla nebbia che avvolge le montagne grigionesi. Per la prima volta in questa stagione, il coach leventinese è davvero arrabbiato. «Infastidito», come dice lui dopo il 5 a 3 subito a Davos. La quarta sconfitta consecutiva non gli va giù. Non per il risultato in sé, ma per il modo in cui è maturato: «Abbiamo concesso tre gol a cinque centimetri dalla nostra linea di porta e questo non va per niente bene. Ora ci rimetteremo subito al lavoro, insisteremo su questo aspetto finché non impareremo. Se si vuole vincere, non si possono prendere tre reti del genere. Non esiste proprio. È la base dell’hockey. Per tutti, non solo per l’Ambrì Piotta».

Breve illusione

E dire che il pomeriggio era iniziato benissimo per i leventinesi: miracolo di Ciaccio dopo 50 secondi, primo...