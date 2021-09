«Stasera non abbiamo fatto abbastanza, ognuno di noi può puntare il dito contro la persona che vede nello specchio». Chris McSorley è contemporaneamente calmo e seccato. «Ci sono state tante decisioni arbitrali sospette, ma non cerchiamo scuse, è colpa nostra». All’Hallenstadion il Lugano non ha ripetuto le belle prestazioni degli scorsi giorni contro Ginevra e Zugo, lasciando l’iniziativa allo Zurigo e uscendo logicamente battuto. Nel primo tempo, dopo un avvio macchinoso, i bianconeri hanno trovato il vantaggio e lo hanno difeso bene, sfiorando il raddoppio. Dal primo cambio del periodo centrale, però, gli ZSC Lions hanno preso in mano la gara e il pareggio è arrivato presto. Al 34’, una maldestra autorete di Alatalo ha tagliato le gambe agli ospiti, da lì in poi schiacciati nella propria...