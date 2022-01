L’Ambrì Piotta, dal canto suo, non giocherà a Berna giovedì. Gli Orsi, infatti, non sono ancora pronti a tornare in pista. Questo match, inizialmente previsto il 23 dicembre, era già stato spostato per la quarantena dei biancoblù. Per ora resiste Ginevra - Ambrì in programma domani sera alle Vernets. Nella migliore delle ipotesi, i romandi scenderanno in pista con un contingente ridotto all’osso.