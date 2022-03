«Portatemi fuori in barella». Rocco Pezzullo scherza, ma è davvero affaticato al termine di un allenamento intensissimo. «Uno dei più duri di sempre», confessa il giovane difensore biancoblù. «Ha detto così? Sono contento!», afferma Luca Cereda. «Questo modo di lavorare è ciò in cui crediamo e fin che saremo noi a comandare andremo avanti così».

L’ultima spiaggiaAvanti così, sì, finché ci sarà qualcosa per cui lottare. L’Ambrì Piotta ha l’acqua alla gola ed è arrivato all’ultima spiaggia. Stasera alla Gottardo Arena va in scena il primo dei due scontri diretti ravvicinati con il Berna. Se ne parla da tempo, da prima della pausa olimpica, ma in Leventina l’argomento è sempre stato rinviato il più possibile. «Prima ci sono altre partite a cui pensare», è stato il mantra biancoblù. Giustissimo....