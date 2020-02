Tra le squadre di punta della Swiss League, l’Olten non ha concesso spazio nella propria tana ai Biasca Ticino Rockets, che sono usciti battuti dalla Kleinholz per 7-2. I bernesi avevano già messo il risultato in cassaforte nel primo tempo, nel quale hanno realizzato quattro reti in quindici minuti, l’ultima sfruttando il power-play per una penalità inflitta alla panchina a causa di troppi giocatori sul ghiaccio.