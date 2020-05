Serge Pelletier, 55 anni, sarà ancora l’allenatore del Lugano per la prossima stagione. Una scelta all’insegna della continuità, in un periodo di grandi incertezze. Ne parliamo con lui.

Quando ha capito che il Lugano avrebbe puntato ancora su di lei?

«Il coronavirus ha rallentato tutto, ma siamo sempre rimasti in contatto e ne stavamo parlando da diverse settimane. Vista la situazione di incertezza era necessario attendere il momento giusto. L’emergenza sanitaria non è risolta, ma stiamo vivendo dei giorni un po’ più tranquilli. Come altri settori, anche l’hockey si sta rimettendo in moto».

Lei come vive le incertezze legate alla prossima stagione?

«Sono fiducioso: avremo un campionato 2020-21. Se potrà partire già il 18 settembre tanto meglio, ma in ogni caso ci faremo trovare pronti con un piano B e delle date alternative. Intanto abbiamo già gettato le prime basi avviando gli allenamenti individuali. La speranza è di ritrovarci tutti insieme il prima possibile».

Cosa ha fatto Pelletier dopo l’interruzione del campionato?

«Sono rimasto un po’ in Ticino, poi sono rientrato a Friburgo. Non ho mai smesso di pensare all’hockey e di investire sulla mia crescita professionale. Ho analizzato tanti video, osservato giocatori di vari campionati, seguito dei seminari online per restare aggiornato. Insomma, sono rimasto attivo. Voglio essere pronto per la nuova stagione».

Il ds Hnat Domenichelli, parlando della sua conferma, ha evocato il bisogno di continuità.

«È la parola chiave. Già prima di subentrare a Kapanen, lo scorso 21 dicembre, conoscevo bene l’ambiente bianconero e diversi giocatori. Questo ha rappresentato un vantaggio per la risalita che ci ha portato nelle prime otto. Ora potremo costruire su una base ancora più solida, ripartendo da quei due mesi di lavoro insieme. Cominciare dall’inizio ti permette di lavorare con più tranquillità. Avremo tante settimane a disposizione per mettere a punto il nostro sistema di gioco e per entrare in sintonia con il gruppo. Quando subentri a stagione in corso, invece, devi agire in fretta. È un continuo correre a destra e a sinistra per mettere insieme i vari pezzi. Credo che nella stagione passata si sia visto soltanto il 75% del mio hockey. Anche così siamo stati comunque competitivi e questo mi fa ben sperare per il futuro».

Sono stati confermati anche i suoi assistenti Bob Cookson e Paul Di Pietro. Contento?

«Quando Hnat mi ha chiesto se volessimo andare avanti nella stessa direzione a livello di staff tecnico, io non ho avuto dubbi. Non c’era motivo di cambiare direzione. In due mesi ho dovuto imparare a lavorare con due nuovi colleghi e siamo riusciti a creare un’ottima intesa, basata sul dialogo. Ora potremo affinare questa chimica sin dal primo giorno di allenamenti. Non vedo l’ora. Di Pietro, poi, lo conoscevo bene per averlo allenato a Zugo. Cookson, invece, è stato un valido avversario con lo Zurigo».

Sono molto felice di poter lavorare con Mark Arcobello: a Berna ha conquistato due titoli in quattro anni da protagonista e credo che possa portarci questa sua mentalità vincente

A proposito di staff tecnico: ha già discusso con il suo nuovo «scout» Julien Vauclair?

«Avevamo parlato un po’ alla fine della stagione, ma Julio aveva ancora i panni e la testa di un giocatore. Ora che la mia conferma è ufficiale, inizieremo a discutere anche dei suoi nuovi incarichi. Sarà strano non vederlo più in spogliatoio. Era un pilastro della squadra, portava tanta esperienza e stava ancora giocando molto bene. Sono certo che saprà aiutare il Lugano anche nella sua nuova veste».

L’assemblea della Lega ha optato per una stagione 2020-21 senza retrocessioni e con un pre-playoff per le squadre tra il 7. e il 10. posto. Cosa ne pensa?

«Sono state delle scelte obbligate, basate sulla solidarietà tra club in un momento delicato. La priorità era quella di garantire un futuro immediato al campionato. Se questi cambiamenti dureranno nel tempo, si vedrà. Aver congelato la relegazione permetterà a tutti di lavorare senza l’assillo della salvezza, mentre i pre-playoff offriranno nuovi spunti d’interesse. La classifica sarà divisa da due linee e non più da una. Ci sarà una lotta per entrare nelle prime sei, ma soprattutto ci sarà bagarre per evitare gli ultimi due posti».

Alla squadra mancano ancora dei tasselli: forse tre stranieri, visto l’infortunio di Lajunen. La certezza si chiama Mark Arcobello...

«Sono molto felice di poter lavorare con lui. A Berna ha conquistato due titoli in quattro anni da protagonista e credo che possa portarci questa sua mentalità vincente. Per quanto riguarda i tasselli mancanti, io e Domenichelli ci confrontiamo spesso sui bisogni della squadra. Ci vorrà pazienza per trovare gli elementi giusti. La situazione è assai complicata, in Nordamerica osserviamo delle reazioni al rallentatore sulla disponibilità dei giocatori a firmare un contratto in Svizzera».

Quali profili vi servono?

«Sicuramente stiamo cercando un difensore che ci dia una bella spinta offensiva, soprattutto in power-play: tiro, gestione del disco, visione di gioco. Per quanto riguarda l’attacco, centro o ala che sia, sarà importante portare a Lugano un giocatore che sappia assumersi tante responsabilità, nella speranza che possa contribuire sul piano offensivo».

