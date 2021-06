Il 28.enne dello Zugo ha infatti firmato un contratto one-way con i Columbus Blue Jackets valido per la prossima stagione, e si giocherà dunque le sue carte nel massimo campionato nordamericano. In Ohio l’attaccante dei Tori e della Nazionale, fresco vincitore del titolo svizzero, ritroverà anche l’ex compagno di avventure Elvis Merzlikins, con il quale aveva condiviso lo spogliatoio a Lugano.

La notizia è stata accolta in maniera positiva anche in casa Zugo, con la società che si è così espressa per voce del direttore generale Reto Kläy: «Grégory ha giocato un ruolo importante nella conquista del titolo e ha più che meritato l’opportunità in Nord America. Gli auguriamo ogni successo in NHL!».