Thomas, in questo primo scorcio di regular season i due «rookies» svizzeri Pius Suter e Philipp Kurashev si stanno mettendo in luce in NHL, trovando reti e punti pesanti con la maglia dei Chicago Blackhawks. Era preventivabile?

«Direi in parte sì e in parte no. Mi spiego: sulla carta avrebbero dovuto avere meno spazio e un ruolo di secondo piano all’interno del roster dei Blackhawks. Invece gli infortuni a lungo termine di due giocatori chiave come Jonathan Toews e Kirby Dach – oltre al fatto che Chicago è una squadra in piena ricostruzione dopo anni ai vertici – hanno permesso loro di beneficiare di più tempo sul ghiaccio. Un’occasione che, fin qui, hanno sfruttato egregiamente».

Poniamo l’accento su Suter. In passato abbiamo visto giocatori con più di 23-24 anni tentare e fallire il salto dalla...