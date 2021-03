L’ottavo titolo nazionale è realtà per il Ladies Team Lugano di coach Vasco Soldini. Dopo essersi imposte ieri per 2-0 in casa dello ZSC Lions, questa sera le bianconere si sono ripetute in gara-4 alla Cornèr Arena, imponendosi 1-0 e chiudendo la serie sul 3-1. Decisivo il gol della fortissima nazionale finlandese Michelle Karvinen, segnato al 51’57’’ su assist di Noemi Ryhner e Nicole Bullo. Sabato era stata Evelina Raselli a firmare una doppietta. Il Ladies Team Lugano si era già laureato campione nel 2006, 2007, 2009, 2010, 2014, 2015 e 2019. A causa della pandemia, nel 2020 non era stato assegnato il titolo.