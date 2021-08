Il Lugano di Chris McSorley ha vinto la sua prima amichevole della stagione sconfiggendo i Ticino Rockets alla BiascArena per 8-1. Per i bianconeri sono andati a segno Tschumi, Boedker (in powerplay), Herburger (due volte), Atalo, Carr, Loeffel e Bertaggia. Nel Lugano il capitano di serata è stato Mirco Müller. Il canadese Troy Josephs si è distinto con tre assist. L’unico gol dei Rockets (1-4) lo ha realizzato Barbei.