Tris di rinforzi per l’Ambrì Piotta in vista della prossima stagione. Il club biancoblù ha sottoscritto un contratto valido per le prossime tre stagioni con il portiere Damiano Ciaccio. Il classe ’89, cresciuto nel settore giovanile del Friborgo, difende la gabbia del Langnau dalla stagione 2014/2015 durante la quale è stato protagonista del ritorno in National League dei Tigers. Atleta dal fisico possente, Ciaccio formerà la coppia di portieri insieme a Benjamin Conz per i prossimi anni.

La società leventinese ha inoltre ingaggiato il difensore Cédric Hächler per le prossime due stagioni. Hächler, classe ’93, nelle ultime due stagioni in forza al Rapperswil, ha collezionato in carriera 271 presenze in National League.

Infine, l’HCAP ha siglato un contratto valido per le prossime due stagioni con opzione a favore della società per un’ulteriore stagione con l’attaccante slovacco di licenza svizzera Stanislav Horansky. Il 25.enne, nelle ultime tre stagioni in forza all’Olten, in carriera ha all’attivo 54 presenze in National League con la maglia del Bienne. Nel corrente campionato di Swiss League, Stanislav viaggia ad una media di 1.65 punti a partita frutto di 12 gol e 21 assist in 20 partite.

«A Ciaccio – spiega il direttore sportivo Paolo Duca – eravamo già interessati 2 anni fa. Quest’anno ci sarebbe piaciuto rinnovare con Manzato, ma lui ci ha comunicato con largo anticipo l’intenzione di tornare in Romandia. Ci siamo così messi alla ricerca di un nuovo portiere e appena si è aperta la possibilità di prendere Damiano, nonostante un contratto valido con i Tigers, ci siamo lanciati. È un portiere che può garantire prestazioni da titolare e ha la classe per vincere delle partite da solo. Lo scorso anno ha giocato oltre 40 gare portando il Langnau nei playoff». «Hächler – prosegue Duca – ha esperienza e un profilo che piace a noi: è un combattente, gioca con grinta, si adatta al nostro hockey semplice e veloce. Horansky è maturo per il salto in NL: ha pattinaggio, talento offensivo e doti atletiche importanti».

