Doveva giocare contro il Bienne questa sera, mentre domenica era atteso a Zugo. Peccato che il coronavirus – e chi sennò? – abbia stravolto completamente i piani dell’Ambrì Piotta. Dopo la positività in casa seeländer – annunciata martedì – la doccia fredda a questo giro ha però gelato i leventinesi. Sì, la COVID-19 è riuscita a insinuarsi anche negli spogliatoi della Valascia. E a farne le spese è stato l’attaccante Diego Kostner. «Mercoledì sera Diego ha accusato lievi sintomi influenzali e giovedì mattina non si è presentato all’allenamento come da protocollo. Il giocatore sta bene e si trova in isolamento presso la sua abitazione» la comunicazione della società biancoblù. Che, al contempo, ha annunciato i risvolti del contagio: «L’Ufficio del medico cantonale ha predisposto la quarantena...