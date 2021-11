Sono giorni molto intensi per Jan Cadieux, promosso head coach del Ginevra Servette dopo l’esonero di Pat Emond, di cui era assistente fino a mercoledì mattina. In un momento di tregua, tra un meeting e l’altro, l’ex allenatore dei Ticino Rockets ci ha concesso questa intervista.

Jan, come stai vivendo questa nuova sfida professionale? «Sul piano emotivo, la giornata di mercoledì è stata decisamente complicata. Un po’ dolce, un po’ amara: i sentimenti si sono sovrapposti continuamente. Da un lato è arrivata questa grandissima opportunità, certamente una bella cosa. Dall’altro, però, vado a sostituire una brava persona come Pat, a cui personalmente devo tanto. È stato lui a volermi al suo fianco e per due anni e mezzo l’ho visto all’opera ogni giorno. Sono il primo testimone del suo ottimo lavoro....