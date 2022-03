Partita folle a Losanna: Lugano sconfitto 8-4

Le due squadre sono ben organizzate e concedono poco nei primi minuti. Al 7’ i vodesi trovano la rete con Miele: McSorley chiama però il “coach challenge” e il gol viene annullato per fuorigioco. Josephs al 7’59’’ confeziona il vantaggio spingendo il disco oltre la linea e dopo analisi video il duo Hebeisen-Fluri convalida. Al 14’ arriva però il pareggio, con Fatton che si fa sorprendere da un disco messo al centro da Gernat. A 40’’ dalla sirena, con Tschumi espulso e in penalità differita, Carr regala un disco d’oro ai vodesi che ne approfittano con Gernat per passare in vantaggio.