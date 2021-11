In un’intervista rilasciata sabato al Tages Anzeiger, l’allenatore della nazionale svizzera di hockey Patrick Fischer ha ammesso di «non essere un fan delle vaccinazioni» ma che ciò non ha nulla a che vedere con il coronavirus. «Di solito non mi vaccino, non faccio nemmeno quello influenzale» ha dichiarato. Ammettendo poi che «nemmeno i miei figli sono vaccinati». Invoca però la tolleranza da entrambe le parti, i pro e i no-vax, su una questione che divide la società.

Tuttavia, visto che solo le persone vaccinate saranno ammesse ai Giochi olimpici di Pechino in febbraio, il 46.enne ha già ricevuto la prima dose del vaccino. «Pensavo di cavarmela facendo solamente i tamponi, ma non è il caso. Per questo motivo mi sto vaccinando» ha detto. «Lo sarò completamente il 12 dicembre» ha concluso. Il selezionatore della Svizzera il giorno di Santo Stefano volerà in Canada, a Edmonton per i campionati del mondo U20.