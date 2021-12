«Sì, i giocatori di National Hockey League parteciperanno alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022». Lo scorso 3 settembre, con questo annuncio, la lega nordamericana e l’associazione dei giocatori ufficializzarono l’accordo per interrompere il campionato tra il 3 e il 22 febbraio. Un graditissimo ritorno dopo il «bidone» di Pyeongchang 2018. Una splendida notizia per gli stessi protagonisti, per gli appassionati, per la federazione internazionale, per gli organizzatori cinesi e per gli allenatori, compreso Patrick Fischer.

Con il recente esordio del portiere Akira Schmid (New Jersey Devils) e quello di Janis Jérôme Moser (Arizona Coyotes) andato probabilmente in scena la scorsa notte, sono ben quattordici gli svizzeri ad aver disputato almeno una partita di NHL in questo primo scorcio di stagione....