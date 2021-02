Al termine dell’allenamento di giovedì la domanda è inevitabile: come ha vissuto Serge Pelletier la notizia di un contatto tra il Lugano e Chris McSorley? Il coach bianconero sembra sicuro di sé, ma la voce tremolante tradisce l’emozione del momento: «Ci sono due modi di procedere. Il Davos, che è ottavo in classifica, ha deciso di prolungare il contratto di Christian Wohlwend per dare un segnale alla squadra. Noi siamo quinti e veniamo da cinque vittorie di fila, ma il club preferisce attendere. È una decisione che devo rispettare. Per me non cambia nulla: continuerò a lavorare come sempre, insieme ai giocatori abbiamo creato un grande gruppo e vado avanti. Ho preso questa formazione quando era 11. in classifica e ci siamo qualificati ai playoff. E, lo ripeto, oggi siamo quinti».

