Il Lugano di Serge Pelletier sta volando: sei vittorie di fila, cinque delle quali ottenute in trasferta. Ben 16 i successi conquistati nelle ultime 20 giornate. Insomma, quella bianconera è la squadra del momento e al coach québecois vanno riconosciuti molti meriti. Ciò nonostante, il suo futuro resta incerto: «Con la società non ho avuto delle discussioni per la prossima stagione e personalmente preferisco restare focalizzato sul presente. Ogni giorno penso a dare il massimo per l’HC Lugano, con l’unico obiettivo di avere successo insieme a questo gruppo. Ciò che mi sta a cuore, è che ogni giocatore si senta a suo agio per dare sempre il massimo».

I risultati certificano la compattezza dello spogliatoio: «Per noi il trend è molto positivo, ora bisogna proseguire sulla stessa strada a partire dal derby di domani. Vogliamo raggiungere la migliore posizione possibile in classifica, ma continuiamo ad affrontare un ostacolo alla volta. Se alla fine saremo secondi o sesti non cambierà poi molto, ciò che conta è accedere ai playoff con la miglior preparazione possibile. Siamo tutti in un fazzoletto, sarà una bella battaglia fino alla fine e non dobbiamo guardare troppo lontano. Anche contro i leventinesi mi aspetto una partita molto combattuta. Non ci sono derby facili e non mi aspetto grandi novità a livello tattico, ormai le due squadre si conoscono molto bene».

I bianconeri sono reduci dalla convincente vittoria di Zurigo: «È stata una bella prestazione», ribadisce Pelletier. «Rinnovo i miei complimenti ai ragazzi. Vincere all’Hallenstadion non è mai evidente. La solidità difensiva e la pazienza hanno fatto ancora una volta la differenza. Abbiamo segnato nei momenti giusti e questo ci ha permesso di mantenere il momentum sull’arco di tutto l’incontro. Le reti, poi, sono state tutte belle, frutto di ottime azioni e triangolazioni spettacolari. In questo momento giochiamo con una buona velocità di esecuzione».

Per il derby, mancheranno ancora gli infortunati Riva, Bertaggia, Traber e Walker: «Effettivamente non sono previsti rientri dall’infermeria, anzi. Alcuni altri giocatori lamentano un po’ di acciacchi e solo domani mattina sapremo chi potrà giocare e chi no. Per quanto riguarda i portieri, sia Schlegel, sia Zurkirchen avranno spazio in questo finale di regular season».

«Siamo ancora vivi»

Trasferiamoci in Leventina, dove l’Ambrì Piotta è reduce da una settimana di sosta. I biancoblù hanno giocato una sola partita in dodici giorni, quella vinta venerdì scorso a Zugo: «Sabato ci siamo allenati, poi abbiamo concesso alcuni giorni di libero ai ragazzi. Era giusto staccare un attimo, quest’anno non abbiamo avuto occasioni per farlo. Negli ultimi due giorni, poi, siamo tornati al lavoro». Il tutto per preparare al meglio la sfida della Cornèr Arena: «Sarà una partita importante per entrambe le squadre, a sei giornate dalla fine ogni punto può fare la differenza in classifica. Mi aspetto una sfida caratterizzata da tanta disciplina, individuale e di squadra. Il Lugano ha vinto i precedenti cinque derby, ma sono stati tutti tirati. Quel che è certo è che andiamo ad affrontare la squadra del momento, capace di vincere 16 partite su 20. Non è un caso, sono fortissimi e non è una novità: basta leggere la formazione. Per noi sarà difficile».

I biancoblù sono ancora in lotta per i pre-playoff e sabato ospiteranno il Rapperswil in un caldissimo scontro diretto: «Ci attendono sei partite in dieci giorni: un periodo tosto da affrontare un passo alla volta, senza calcoli, senza risparmiare energie. Siamo all’angolo, inutile nasconderlo, ma siamo ancora vivi. Per continuare ad esserlo, dobbiamo concentrarci su una cosa alla volta senza guardare troppo in là».

Ad eccezione di D’Agostini e Bianchi, per i quali la stagione è finita, questa mattina l’Ambrì Piotta si è allenato al gran completo. C’erano anche Nättinen e Goi, da tempo infortunati: «Non so se Julius potrà giocare già nel weekend, prenderemo una decisione all’ultimo. Speriamo, sarebbe sicuramente un’arma in più. Tommaso, dal canto suo, dovrebbe tornare a darci una mano da settimana prossima».

