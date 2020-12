È fermo da ormai quasi due settimane il Lugano. Il coronavirus ha colpito senza pietà lo spogliatoio bianconero: una ventina di contagiati, parecchi dei quali con sintomi non gravissimi ma comunque importanti. La quarantena è terminata e mercoledì la squadra è tornata ad allenarsi agli ordini di Serge Pelletier. Anche se «allenarsi» è forse una parola troppo grossa. «Ho ritrovato quasi tutto il gruppo – spiega il coach bianconero – tranne quattro o cinque elementi che non sono ancora in grado di riprendere il lavoro. Diciamo che la nostra è stata una ripresa parecchio soft: molti giocatori sono tornati in pista praticamente solo per osservare la loro reazione sotto sforzo».

La salute prima di tutto

La pausa forzata stavolta è stata lunga, molto lunga. E – di fatto – non sarebbe stato nemmeno...