Serge Pelletier ha il sorriso nonostante la sconfitta: arrivato in un contesto sportivamente drammatico, è riuscito a portare il Lugano nei playoff: «Quando abbiamo iniziato a lavorare – spiega il tecnico bianconero – in pochi credevano possibile un nostro accesso ai playoff. Adesso invece ci siamo. Per quanto riguarda invece il derby, eravamo troppo nervosi e ci siamo complicati la vita da soli. Non siamo praticamente mai stati in grado di far passare il momentum dalla nostra parte». Adesso ad attendere il Lugano ci sono gli ZSC Lions: «Dobbiamo ricaricare le batterie dopo questa lunga maratona e ritrovare un po’ di quella sana follia che ci aveva permesso di fare punti contro ogni squadra».

Alessandro Chiesa non sa se essere felice o triste: «In questo momento non ci sono dubbi, prevale la delusione per questa sconfitta del derby. Per fortuna siamo ai playoff, ma questa per noi era una partita di vitale importanza e fa male perdere in questo modo. Adesso andiamo ad affrontare una serie in cui non saremo di certo i favoriti. Abbiamo però dimostrato negli ultimi due mesi di potercela giocare contro chiunque».